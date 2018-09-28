Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde FETÖ ile mücadelede kurunun yanında yaşın yanmaması için geliştirilen FETÖMETRE’nin mucidi Tümamiral Cihat Yaycı, örgütün tüm yıldırma taktiklerine aldırış etmeden çalışmalarını daha da geliştirdi.



Star gazetesinden Lütfi Kaplan'ın haberine göre, Yaycı’nın FETÖMETRE’nin alt unsurlarından biri olan ByLock için geliştirdiği kriterler sayesinde sadece Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 909 kripto ByLock kullanıcısı tespit edildi. Emekliler dahil tüm personelin üzerine kayıtlı olan GSM numaraları ile 564 ByLock kullanıcısı ortaya çıkarılırken, hassas bir çalışma sonucu geliştirilen kriterler sayesinde

bin 473 ByLock kullanıcısı açığa çıkarıldı. Adeta ByLock dedektörü işlevi gören kriterler neticesinde, başkasının üzerine hat alan örgüt üyeleri bir bir tespit edildi.



YARGITAY DELİL DEDİ



Yapılan çalışmada personelin Personel Yönetim Bilgi Sistemi’ne kendilerinin veya akrabalarının üzerine kayıtlı olduğunu beyan ederek kayıt ettirdiği numaralar detaylı bir tarama sonucu belirlendi.



Örgütün üyelerine deşifre olmamaları için kullandırdığı şifreli haberleşme sistemi Bylock, kriterlerden sadece birini oluşturuyor. Bylock, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun kararıyla örgüt üyeliği için delil olarak kabul edildi.



FETÖMETRE MUCİDİ HEDEFTE



Adaletli ve hakkaniyetli karar verilmesi için bilimsel yöntemler kullanarak geliştirilen FETÖMETRE’nin mucidi Tümamiral Cihat Yaycı örgütün hedefinde. Örgüt, FETÖMETRE’nin yaygınlaşmasını önlemek için Yaycı ve ailesi üzerinden akla gelmedik iftira ve hakaretlerle itibarsızlaştırma operasyonu başlattı. Sosyal medya üzerinden Yaycı’nın geliştirdiği sistemle “insanlık suçu” işlediği noktasına kadar saldırılar tırmandırıldı. Terör örgütü üyeleri Yaycı hakkında BM ve Lahey Adalet Divanı’na şikayet dilekçeleri verdiler.



7 aşamada ‘ByLock’ tespiti



- Emekliler dahil tüm personelin Deniz Personel Yönetim Bilgi Sistemi’nde kayıtlı kendi telefon numaraları



- Acil durumlarda irtibat kurulacak yakınlarına ait telefon numaraları



- 10 senelik log kayıtlarında geçen telefon numaraları



- Şahsi dosyalarında bulunan geçmişe yönelik izin belgelerinde beyan ettikleri telefon numaraları



- MASAK tarafından şüpheli para transferi yaptığı belirlenen personelin transfer bilgisinde yer alan telefon numaraları



- Tespit edilen yaklaşık 1 milyon numara Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Dairesi’nde bulunan “Bylock Arama Motoru”nda kontrol edildi. Kayıt edilme ve silinme tarihleri karşılaştırılıyor.



- Numaralar ayrıca kamu kurumlarından muhtelif zamanlarda intikal edilen tüm Bylock kullanıcı listeleriyle de ayrıca teyit ettiriliyor.