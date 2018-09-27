Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri öğrenci bölge sorumlusu" olduğu iddiasıyla aranan zanlı, Elazığ'da yakalanarak tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman'da askeri öğrenci bölge sorumlusu olduğu iddiasıyla 2 yıldır aranan S.B.'nin, Elazığ'da bulunduğu ihbarını aldı.
"Gaybubet" diye adlandırılan hücre evine düzenlenen operasyonda S.B. gözaltına alındı.
Adıyaman'a getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
FETÖ'nün 2 yıldır aranan "askeri öğrenci bölge sorumlusu" yakalandı
Anadolu AjansıTürkiye
Adıyaman'da FETÖ/PDY'nin "askeri öğrenci bölge sorumlusu" olduğu iddiasıyla aranan zanlı, Elazığ'da hücre evinde yakalanarak tutuklandı.
Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri öğrenci bölge sorumlusu" olduğu iddiasıyla aranan zanlı, Elazığ'da yakalanarak tutuklandı.