FETÖ'nün 47 kentteki güncel örgüt yapısı deşifre edildi
Terör örgütü FETÖ'ye 47 kentte operasyon düzenlendi. Örgütün her seferinde farklı öğrencilere yüklü miktarlarda paraları havale ettikleri ve ev ziyaretleriyle yapılanmanın diri tutulduğuna dikkat çekildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 47 ilde gerçekleşen FETÖ'nün Güncel Yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonun ayrıntılarını paylaştı.
Yerlikaya, FETÖ’nün eleman temin etme yöntemlerinin tespit edildiğini yurt dışı eğitim kamplarına götürdükleri örgüt üyelerinin de yakalandığını duyurdu.
Operasyonda kripto haberleşme programları üzerinden yurt içi ve yurt dışı güncel toplantılar yaptıkları ve örgüt üyeleri tarafından kurulan şirketler aracılığıyla terör örgütünü ve üyelerini finanse ettikleri tespit edildi.
HER SEFERİNDE FARKLI ÖĞRENCİLERİ KULLANMIŞLAR
Örgütün sözde güvenli tanımadıkları bölgeye her seferinde farklı öğrencilere yüklü miktarda paraları havale ettikleri ve ev ziyaretleriyle yapılanmanın diri tuttukları da öğrenildi.
Operasyonlar sonucu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Gaziantep merkezli 47 ilde FETÖ'nün Güncel Yapılanmasına yönelik bugün eş zamanlı olarak düzenlediğimiz operasyonlarda;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 6, 2025
208 şüpheli yakalandı ❗️
“Gaziantep ile birlikte bölge yapılanmasındaki Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman’da güncel örgüt yapısı deşifre edildi. “
⚠️… pic.twitter.com/hzTVOtkzpj
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