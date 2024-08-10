FETÖ'nün abla sorumlusu metroda yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "abla yapılanması" sorumlusu olduğu suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli tutuklandı.

FETÖ'nün abla sorumlusu metroda yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde " üyesi olmak" suçundan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin çeşitli noktalarında yapılan rutin denetimlerde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, metro istasyonundaki asayiş uygulamasında şüphelendikleri bir kadını durdurdu.

SAHTE KİMLİK VE BAŞKASINA ADINA KAYITLI SİM KART

Yapılan sorgulamada şüphelinin, örgütün sözde "abla yapılanması" sorumlularından "FETÖ üyesi olmak" suçundan aranan Gülsüm B. olduğu tespit edildi.

Şüphelinin üzerinde, başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik belgesi ile yabancı uyruklu bir kişi adına kayıtlı telefon hattı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gülsüm B. çıkarıldığı hakimlikçe tutukladı.

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