Kayseri'de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "asker imamı" olduğu iddiasıyla aranan firari şüpheli, yurt dışına kaçmak isterken Edirne'de sahte kimlikle yakalandı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün "asker imamı" olduğu, bilgi işlem işlerini yürüttüğü iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen mühendis Kemal Z., yurt dışına kaçmak isterken "Osman Tulpar" adına düzenlenmiş sahte kimlikle Edirne'de gözaltına alındı.
Kayseri'ye getirilen ve örgüt içinde "Orhan" adını kullandığı tespit edilen Kemal Z., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
FETÖ'nün ''asker imamı'' yurt dışına kaçarken yakalandı
Anadolu AjansıTürkiye
Kayseri'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "asker imamı" olduğu iddiasıyla aranan firari şüpheli, yurt dışına kaçmak isterken sahte kimlikle yakalandı.
Kayseri'de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "asker imamı" olduğu iddiasıyla aranan firari şüpheli, yurt dışına kaçmak isterken Edirne'de sahte kimlikle yakalandı.