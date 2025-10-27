FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 20 şüpheli gözaltında

Konya merkezli dokuz ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

merkezli dokuz şehirde 'ye yönelik operasyon yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ üyelerine yönelik soruşturmaları kapsamında terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki askeri mahrem yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya, Ankara, Kırıkkale, İzmir, Manisa, İstanbul, Kocaeli, Erzurum ve Karaman'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Adreslerinde bulunamayan beş zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

