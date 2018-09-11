FETÖ'nün askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin, aralarında eski Genelkurmay Adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da sanık olarak bulunduğu davada, Şaban Ümit Gül, Mustafa Eruyar, Nazmi Şengül ve Erhan Alp adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edildi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, GATA Üroloji Bölümü eski başkanı Prof. İbrahim Yaşar Özgök, dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun ile Hakim Albay Aslan Duru tanık sıfatıyla dinlendi.



Sanık ve avukatlarının ara karara ilişkin talepleri ile duruşma savcısının mütalaası alındı.



Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan eski hakim albay Ümit Şaban Gül, eski hakim yüzbaşılar Nazmi Şengül ve Erhan Alp ile eski hakim üsteğmen Mustafa Eruyar'ı adli kontrol hükümlerini uygulayarak tahliye etti.



Önceki ara kararların gereğinin yerine getirilmesi için ilgili kurumlara müzekkere yazılmasını kararlaştıran heyet, duruşmayı 18 Kasım Salı gününe erteledi.