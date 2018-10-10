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Tokat'ta, FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, örgütün sözde "Türkiye avukatlarının imamı" olduğu iddia edilen tutuklu sanık Şenel Somuncu'ya, 18 yıl 10 ay 24 gün hapis cezası verildi.



Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklu yargılanan Somuncu ile avukatı katıldı.



Somuncu, duruşmada yaptığı son savunmada, hakkındaki suçlamaları reddederek, beraatini talep etti.



Mahkeme heyeti, sanığın "terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl 10 ay 24 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.



FETÖ'nün "Türkiye avukatlarının imamı" olduğu iddia edilen Somuncu, 10 Eylül 2016'da Tokat'ta yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Mahkemece kabul edilen iddianamede Somuncu hakkında "terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi isteniyordu.



Somuncu'nun, 2010 yılındaki Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) 117 net yapan ve öğretmenlikten ihraç edilen eşi Fikriye Somuncu da "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanmıştı.



KOD ADI KULLANMADIM DEMİŞTİ



İfadesinde hiç kod adı kullanmadığını iddia eden ancak yapılan incelemede "Selman" ve "Selim" kod adlarını kullandığı belirlenen sanık Somuncu'nun düğün davetiyesinde kendisinin ve soruşturma kapsamında tutuklanan eşinin isimlerinin de farklı olduğu tespit edilmişti.



"AKLIMIZLA ALAY MI EDİYORSUN?"



Önceki duruşmalardaki savunmasında maden mühendisliği bölümününü bitirdiğini anlatan sanık Somuncu'ya, hakimin avukatların kurduğu dernekte neden çalıştığını sorması üzerine "Bir yıl boyunca bilgisayar kursu aldım. Ankara Hukuk Derneğinde bilgisayar teknik elemanı olarak çalıştım." demişti.



Somuncu'nun SGK'lı olarak çalıştığı 7 iş yerini sayan hakim "Neden bölümün ile ilgili bir işte çalışmadın?" sorusu üzerine de sanık "İstediğim işte çalıştım." diye cevap vermişti. Mahkeme heyeti başkanı bunun üzerine Şenel Somuncu'ya "Aklımızla alay mı ediyorsun?" diye tepki göstermişti.

