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FETÖ’nün bilişim yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

01.09.2026 09:27

FETÖ’nün bilişim yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı
Anadolu Ajansı

3 şüpheli aranıyor.

İHA
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Ankara’da FETÖ’nün Signal üzerinden haberleştiği belirlenen güncel bilişim yapılanmasına yönelik MİT ve polisin düzenlediği operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, 3 şüpheli aranıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde çalışma gerçekleştirildi.

 

FETÖ/PDY tarafından kullanılan Signal kriptolu haberleşme programının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 13 şüpheli belirlendi.

 

Başsavcılığın talimatıyla şüphelilerin yakalanmasına yönelik 1 Eylül 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

 

Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u yakalanarak gözaltına alındı.

 

Firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

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