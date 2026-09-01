FETÖ’nün bilişim yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı
01.09.2026 09:27
3 şüpheli aranıyor.
Ankara’da FETÖ’nün Signal üzerinden haberleştiği belirlenen güncel bilişim yapılanmasına yönelik MİT ve polisin düzenlediği operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, 3 şüpheli aranıyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde çalışma gerçekleştirildi.
FETÖ/PDY tarafından kullanılan Signal kriptolu haberleşme programının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 13 şüpheli belirlendi.
Başsavcılığın talimatıyla şüphelilerin yakalanmasına yönelik 1 Eylül 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u yakalanarak gözaltına alındı.
Firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.