Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) da arasında bulunduğu devlet kurumlarına eleman sızdırmak için açtığı çalışma evlerinde kaldığı gerekçesiyle 6'sı tutuklu 12 sanığın yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 11 sanığın 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, bir sanığın ise beraatini talep etti.



İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu 6 sanık ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.



Duruşmada cumhuriyet savcısı, davaya ilişkin mütalaasının hazır olduğunu beyan ederek mahkemeye sundu.



Mütalaada, örgütün genel yapısı ile bugüne kadarki eylemlerinden bahsedilerek, örgütün açtığı çalışma evlerine ilişkin detaylı bilgiler verildi.



Örgütün çalışma evlerinde kalan kişilere kamu kurumlarına ilişkin çalınan sınav sorularını verdiği aktarılan mütalaada, bu evlerdeki görevlilerin tek tek neler yaptıkları anlatılıyor.



Her çalışma evinden sorumlu olan ve daha önce kamu kurumuna giren örgüt mensubunun abi-imam olarak görevlendirildiği, çalışma evindeki örgüt mensupları abi-imam kontrol ve gözetimi altında sınava hazırlandığı belirtilen mütalaada, ''Çalışma evlerinde her ne kadar sınava hazırlanma amaçlı toplanıldığı havası verilmekte ise de asıl amaç buradaki öğrencilerin örgüte bağlılıklarını, mensubiyetini ölçerek gruplandırmaktadır. Zira çalışma evinde bulunan her örgüt mensubuna örgüt tarafından çalınan sorular verilmektedir. Bunun için örgütün iç değerlendirmesine göre 5/5'lik olmayan yani örgüte bağlılığı ve mensubiyeti mutlak olmayanlara özellikle stratejik kurumlara giriş sınav soruları verilmemektedir.'' bilgisi verildi.



Mütalaada, 5/5'lik olan örgüt mensuplarının evde bulunan diğer öğrencilerden ayrı ve gizli olarak başka bir yere çağrıldığı, burada Kuran'a el bastırılarak ''Orada gördüklerini, öğrendiklerini ve bildiklerini bundan sonra da görecekleri ve bilecekleri şeyi kimseye söylemeyecekleri''ne dair yemin ettirildiği, akabinde örgüt tarafından çalınan soruların örgüt mensuplarına verilerek ezberletildiği kaydedildi.



Mütalaada sanıklar hakkında yer alan şüpheli veya tanık ifadelerine yer verilen mütalaada, 11 sanığın örgütün çalışma evlerinde kaldığı, örgüt adına faaliyette bulunduğu, söz konusu evlerde görevler yaptığı, sanık Gökmen Turgut hakkında ise gizli tanığın haricinde başka bir delil elde edilemediği aktarıldı.



Sanıklardan Şahin İmre'nin, örgütün MİT'e eleman sızdırmak için açılan çalışma evinde kaldığı, bu evin sorumluluğunu abi-imamı Hüseyin Taşdoğan'ın yaptığı ve evde kalanların kod isim kullandığı anlatılan mütalaada, söz konusu evde Sinan Atan ve Fatih Sultan Korkmaz olmak üzere örgütün MİT'e sızdırmak için hazırladığı, Hasan Hüseyin, Fahrettin, Tarık, Enes (kod) isimli örgüt mensuplarıyla birlikte kalan sanık Şahin İmre'nin, bu evde kaldıktan sonra Ankara'ya gönderildiği, burada MİT sınavına giren İmre'nin, örgütün yardımıyla başarı sağlayarak kurum personeli olduğu belirtilerek, sanığın örgütle iltisakı anlaşıldıktan sonra kurumdan ihraç edildiği kaydedildi.



Mütalaada, sanıklar Ebubekir Yalçın, İsa Atar, Hakkı Kerter, Kadir Gödek, Muttalip Karayunusoğlu, Kadiri Tekgül, Refik Arıöz, Şahin İmre, Abuzer Demir, Yusuf Kameroğlu ve Talha Aşık'ın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıl kadar kadar hapis cezasına çarptırılması, sanık Gökmen Turgut'un ise suçu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraati yönünde karar verilmesi istendi.



Cezaya çarptırılması istenen sanıklar hakkında ''kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık'' suçundan açılan davanın ise ayrı bir dosyadan sürdürülmesi talep edilen mütalaada, tutuklu sanıkların bu halinin devamı yönünde görüş bildirildi.



Mütalaanın ardından söz alan sanık ve avukatlar, beyanda bulunmak için süre talep etti.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ebubekir Yalçın'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı gerekçesiyle tahliyesine, diğer 5 sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, sanık ve avukatları mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre vererek, duruşmayı erteledi.



İDDİANAMEDEN



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün, Türkiye'de açtığı çalışma evlerinden sorumlu yöneticilerinin, bu evlerde kalan örgüt mensuplarına, kamu sınavlarına (askeri okul, polislik sınavları, KPSS, ALES) ilişkin çaldıkları soruları verdikleri belirtilerek, bu suretle örgüt evinde kalan mensupların MİT'in de arasında bulunduğu devlet kadrolarına yerleştirildiği anlatılıyor.



İddianamede, 12 sanığın "silahlı terör örgütü kurma veya yönetmek", "örgüte üye olmak" ve "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık" suçlarından ayrı ayrı 7,5 yıl ila 62,5 yıl arasında değişen oranda hapisle cezalandırılması isteniyor.