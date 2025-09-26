FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı kararı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanlığı'nın bünyesinde oluşturulan birim ile kolluk birimlerinin koordineli çalışmaları sonucu haklarında operasyonel ve ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kayıtları ile beyanlar bulunan 4'ü aktif, 6'sı ihraç olmak üzere 10 şüpheli tespit edildi.



Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, zanlıların yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyonların devam ettiği bildirildi.