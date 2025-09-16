FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı kararı var
Ankara'da merkezli dört şehirde yeni bir FETÖ operasyonu başlatıldı. Terör örgütünün Dışişleri Bakanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Ankara merkezli dört şehirde eş zamanlı operasyon yapıldı.
ŞÜPHELİLER BYLOCK KULLANICISI
Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin, terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kaydı bulundukları belirtildi.
15 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VAR
Bu kapsamda sekizi aktif görevde 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Emniyet güçleri hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
- Etiketler :
- Polis Adliye
- Fetö
- Operasyon