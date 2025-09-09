FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 16 gözaltı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirlenen 2 şüpheli aranıyor.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İstanbul, Ankara, Antalya, Ardahan, Bartın, Bursa, Düzce, Hatay, İzmir, Kilis, Mersin, Mardin, Osmaniye ve Tekirdağ'daki operasyonlarda 16 zanlı gözaltına alındı.
Yurt dışında olduğu belirlenen 2 şüpheli ise aranıyor.
