FETÖ'nün ev abisi sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ev abisi olduğu öne sürülen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

FETÖ'nün ev abisi sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

Kentte 28 Ekim 2023'te adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz H.E. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkındaki iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkında soruşturması yürütülen tanık M.Ö'nün ifadelerine yer verildi.

Sanık ile örgütün sohbet toplantılarına katıldıklarını öne süren M.Ö, "Kendisi örgüt içinde kod adı kullanıyordu. FETÖ'ye ait yurtta kaldığım dönemde bizimle H.E. ilgileniyordu." iddiasında bulundu.

İddianamede, H.E'nin, kaldığı FETÖ'ye ait evlerde "abilik" yaptığı, örgütsel sohbet toplantıları düzenlediği, örgüte ait yurtta sorumluluk üstlendiği, faaliyetlerinde kod adı kullandığı ve örgüt üyelerinin ByLock programı üzerinden yaptığı yazışmalarda adının geçtiğinin belirlendiği, örgüt evine çağırdığı öğrencileri üniversite veya askeri okul kazandıktan sonra da takip ettiği bildirilerek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

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