FETÖ'nün finans yapılanması soruşturması: HAKMAR'ın sahibi dahil 22 şüpheliye tutuklama talebi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

Örgütün finansörlüğünü yapan, İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi olan HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Zeki Doruk ile örgütün finans faaliyetinin dağıtımını gerçekleştiren 26 şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyette işlemleri tamamlanan Zeki Doruk'un da aralarında bulunduğu 26 şüpheliden 22'si tutuklama talebiyle, bir şüpheli ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İki şüpheli ise etkin pişmanlıktan faydalanması nedeniyle, bir şüpheli de özel ailevi durumu nedeniyle emniyetten serbest bırakıldı.

ŞİRKETLERE KAYYUM ATANMIŞTI

Öte yandan FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen Doruk’un HAKMAR ve TATBAK isimli şirketlerine ve şubelerine kayyum atanmıştı.

