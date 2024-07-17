FETÖ'nün gaybubet evlerine soruşturma: 14 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik soruşturmasında 14 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün gaybubet evlerine soruşturma: 14 şüpheli yakalandı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca firari mensuplarının yakalanmamak amacıyla söz konusu terör örgütünün vermiş olduğu talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirerek "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları tespit edildi.

Polis ekiplerince hücre evlerine yapılan operasyonlarda, aralarında bir binbaşı, bir üsteğmen ve bir astsubayın da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ilgili yargı birimlerine sevklerine yönelik işlemlere devam edildiği bildirildi.

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