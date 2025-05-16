FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 101 gözaltı

Yurt genelindeki FETÖ operasyonları sürüyor.

Son olarak Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da operasyonlar düzenlendi.

Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 101 şüpheli gözaltına alındı.

"GÜNCEL YAPILANMA İÇİNDE FAALİYET GÖSTERİYORLAR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gözaltına alınan şüphelierin, FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu kişilerle irtibatta bulunmak, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak suçlarından arandığını kaydetti.

Operasyon sonucu çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, il jandarma komutanlarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum" dedi.