FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

İstanbul ve Kayseri’de FETÖ’nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

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Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, ’nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı.

Soruşturma çerçevesinde, başta örgüte destek olan ve FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem görenlerin çocukları olmak üzere örgüte üye kazandırmaya çalıştıkları şüphelileri üniversite döneminde bulundukları illerde örgüte ait öğrenci evlerine yönlendirerek yeniden yapılanma arayışı içindeki oldukları güncel öğrenci evlerine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda İstanbul ve ’de 8 kişi hakkında kararı verildi.

FETÖ'ye ait öğrenci evlerinin 2-3 kişilik gruplardan oluşacağı evde kalan kişilerden birinin dikkat çekmemesi açısından eve ait fatura abonelikleri üstüne aldığı, azami derecede gizliliğe dikkat ettikleri internet tabanlı programlar üzerinden görüşmeler gerçekleştirdikleri, evlerde kesinlikle örgütsel döküman, kitap ve belge bulundurulmadığı tespit edildi.

İstanbul ve Kayseri’de düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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