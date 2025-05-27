FETÖ'nün hedefindeki dört ilçe! 67 adrese baskın: 54 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yeni bir operasyon başlatıldı.

Terör örgütünün Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla'da örgüte eleman temin etmek için toplantı evlerinde buluşmalar gerçekleştirildiği tespiti üzerine soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 54 şüpheli gözaltına alındı.

ÖRGÜT EVLERİNDE GİZLİ BULUŞMALAR

Şüphelilerin, yeni eleman temin edebilmek için başta müzahir ve adli işlem görmüş kişilerin çocuklarını, örgüte ait öğrenci evlerine yerleştirdiği, sorumlu örgüt mensupları ile farklı evlerde yaşayan öğrencilerin kimsenin ikamet etmediği örgüte ait toplantı evlerinde buluşmalar gerçekleştirdiği belirtildi.

İL DIŞI GEZİLERİ YAPTILAR

Adli işlem tesis edilmiş, ihraç olmuş şahıslara örgüt güdümünde bulunan işyerlerinde iş imkanı sağlandığı, örgütün öğrenci yapılanmasında bulunan şahısların aidiyet ve bağlılık kazanmaları amacıyla bahse konu iş yerlerinde çeşitli etkinliklere davet edildiği, il dışına geziler düzenlendiği kaydedildi.