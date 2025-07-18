FETÖ'nün izdivaç ekibi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltında olan 51 şüphelinin polisteki sorgusu tamamlandı.



Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.



Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade verecekler.

İZDİVAÇ FAALİYETLERİ



FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik soruşturmada, şüphelilerin örgütsel faaliyetlerine devam ettiği bu kapsamda toplantı ve kurban organizasyonları yaptıkları, örgütüne yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları ve izdivaç faaliyetlerini devam ettirdikleri belirlenmişti.



Hakkında yakalama kararı olan 5 şüpheli'nin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

