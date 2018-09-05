Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) jandarma yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 21 sanık, 3 yıl 1 ay 15 gün ila 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.



Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, 3'ü tutuklu 20 sanık ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz bir sanık ise duruşmaya katılmadı.



Son savunmasını yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraatlerini istedi.



Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen ve "mahrem imam" olduğunu itiraf eden tutuklu sanık Oktay Adana, savunmasında pişman olduğunu söyledi.



"SIKI YÖNETİMİ KABUL EDİN DEDİLER"



Tutuklu sanıklardan Yusuf Aras ise son savunmasında örgütle hiçbir bağının olmadığını ileri sürerek, "15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Eskişehir İl Jandarma Komutanlığında nöbetçi amir olarak görevdeydim. Bana mesaj geldi. 'Sıkı yönetimi kabul edin' dediler. Fakat ben 11 aylık bir teğmen olarak, yani acemi biri olmama rağmen bu darbecileri dinlemedim. Eskişehir'de bir kalkışma olmadıysa bunu sağlayanlardan biri de benim" görüşünü ileri sürdü.



Tutuksuz sanıklardan Umut Doğan ise "Asker olarak göreve başladıktan sonra bir şekilde bana ulaştılar. Tehdit ettiler. 'Seni fişleriz, rahat bırakmayız' dediler. Evlendim ve uzaklaştım. Benim bu örgütle hiçbir ilişkim yoktur. Beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Oktay Adana'ya, "terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıl hapis cezası verirken, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması nedeniyle Adana'yı, cezasını düşürerek 4 yıl 2 ay hapse mahkum etti. Tutukluluk süresi göz önünde bulundurulan Oktay, tahliye edildi.



Tutuklu sanıklar Faruk Ural ve Yusuf Aras'ı "terör örgütü üyesi" olmak suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandıran heyet, yine sanıkların tutukluluk süresini göz önüne alarak tahliye kararı verdi.



Tutuksuz sanıklardan Abdulkadir Doğan, Ali Höcük, Emre Yurdigül, Eren Sabancı, Kurban Solmazlı ve Mehmet Güler'e 6 yıl 3'er ay hapis cezası veren heyet, Yakup Söylemez'i ise 5 yıl hapse mahkum etti.



Ayrıca heyet, Adem Ceran, Atilla Yiğit, Feytullah Elibol, Galip Erkaya, Hüseyin Korkmaz, Mehmet Güllü, Muhammed Adanur, Muhammet Özçiçekciler, Osman Şahin, Sedat Dinç ve Umut Doğan'a 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezası verdi.