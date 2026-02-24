FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon
24.02.2026 09:32
Soruşturma sürüyor.
Ankara'da FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürüyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden MİT Başkanlığı ile kolluk kuvvetlerinin birlikte FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik çalışma başlattı.
FETÖ/PDY terör örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'nı hedef alarak içerisinde yuvalanan ve mahrem hizmetler yapılanması içerisinde yer alan 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
10 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Şüphelilerden 10'unun yakalanarak gözaltına alındığı, birinin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği, 5'inin ise yasa dışı yollardan yurtdışına kaçtıkları tespit edildi.
Yakalanan şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.