Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'a yönelik incelemeler kapsamında kentteki kadın hakim ve savcılardan sorumlu mahrem imamın kimliğini belirledi.
Polis ekipleri, zanlı Elif G.'nin (34) Çanakkale'de babasına ait köy evinde kaldığını tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen polis, zanlıyı gözaltına alarak Adana'ya getirdi.
Zanlı Elif G.'nin kocası Selim G.'nin ise yaklaşık 2 yıl önce FETÖ'nün Adana mahrem yargı imamı olduğu iddiasıyla Kütahya'da tutuklandığı öğrenildi.
Öte yandan, kadın zanlının eşine ait ByLock yüklü 3 telefon hattından birini kullandığı belirlendi.
Elif G., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.