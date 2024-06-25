FETÖ’nün Kara Kuvvetleri’ndeki mahrem yapılanmasına operasyon: 24 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon başlattı. Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ’nün Kara Kuvvetleri’ndeki mahrem yapılanmasına operasyon: 24 gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Fetullahçı Örgütü’nün () Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, 24 şüpheli hakkında kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki mahrem hizmetler olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada, sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün sözde sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen, 1’i mahrem imam, 14’ü görevde 22 asker ve 1’i eski askeri öğrenci olmak üzere 24 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 9 ilde gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

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