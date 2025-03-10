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FETÖ'nün kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'nün kaset kumpasçılarından birinin Ankara'da saklandığı evindeki gizli bölmede yakalandığını duyurdu.

FETÖ'nün kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı

Son dakika haberi! CHP eski Genel Başkanı ile bazı siyasetçilere ve milletvekillerine ait olduğu iddia edilen müstehcen içerikli görüntülerin internet üzerinden yayınlanması, ses ve görüntülerinin kayda alınması, telefonlarının usulsüz dinlenmesi soruşturmalarında adı geçen, Ü.Y. isimli şüpheli Ankara'da yakalandı.

2008-2014 yılları arasında İstihbarat Daire Başkanlığında görevli olan ve emniyet amiri iken 2016 yılında ihraç edilen Ü.Y., evinde saklandığı gizli bölmede Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Ü.Y.'nin resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçundan aranan, 'nün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı ve FETÖ’ye üye olmak suçlarından 3 ayrı aranma kaydı olduğu tespit edildi.

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