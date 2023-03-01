FETÖ’nün KPSS sınavı çalışma evlerine yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kamu Personeli Seçme Sınavı-Lisans (KPSS-Lisans) sınavına ve diğer kamu kurumlarına girişte yapılan özel sınavlara İstanbul’da bulunan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne ait çalışma evlerinde hazırlandığı değerlendirilen şüpheliler tespit edildi.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün KPSS Lisans sınavı sözde çalışma evlerine yönelik İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Artvin, Batman, Bursa, Kayseri ve Trabzon’da toplam 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı.