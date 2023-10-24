FETÖ'nün KPSS usulsüzlüğü ve finans yapılanmasına operasyon: 49 gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma ve firari örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik çalışmalar kapsamında daha önce kamu görevinden ihraç edilmiş 37 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.



Şüphelilerden 6'sının, etkin pişmanlıkta bulunan şüphelilerin verdiği ifadeler, elde edilen dijital materyallerinin çözümlenmesi, yapılan teknik ve fiziki takip ile soruşturma kapsamında bugüne kadar alınan ifadeler ile fotoğraf teşhislerine bağlı olarak FETÖ/PDY terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları belirlendi.



31 şüphelinin de haklarında yürütülen soruşturma-kovuşturma kapsamında arandığı, yakalanmamak için örgütün verdiği talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirerek "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde barındıkları-saklandıkları tespit edildi.



Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.

KPSS SORUŞTURMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün 2010-2011-2013 KPSS'de yapmış olduğu usulsüzlüklere ilişkin yapılan soruşturmalar kapsamında; 12 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi

