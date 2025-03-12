FETÖ’nün Londra’daki oyunu: Dışarıdan bakıldığında sıradan bir konut gibi görünüyor

İngiltere’nin başkenti Londra, FETÖ firarilerinin kurduğu paravan şirketlerin adresi oldu.



Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, aralarında üst düzey FETÖ yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda firari İngiltere’de kurulan şirketler yoluyla, oturum izni ve vatandaşlık hakkı almaya çalışıyor.



İngiltere’de 200 bin sterlin değerinde yatırım yaparak 45 günde oturum ya da 2 milyon sterlin değerinde yatırım yaparak 6 yılda vatandaşlık hakkı elde edilebiliyor.



Güvenlik kaynakları, FETÖ’nün bu olanağı fırsata çevirmeye çalıştığını belirtti. Edinilen bilgilere göre, Londra’da aynı adreslerde kayıtlı yüzlerce şirket bulunuyor.

DIŞARIDAN BAKILDIĞINDA SIRADAN BİR KONUT GİBİ GÖRÜNÜYOR



Dışarıdan bakıldığında sıradan bir konut gibi görünen iki evin bulunduğu adreste FETÖ’nün en tanınan isimlerinden olan Mustafa Yeşil, Ahmet Beyaz, Tarık Toros, Özcan Keleş, İsmail Sezgin gibi isimlerin şirketleri kayıtlı.



Yine Londra’da bir başka adreste de Mustafa Özcan ve İsmet Aksoy gibi örgütün tepe yöneticilerinin yanı sıra yine çok sayıda sözde mahrem imamın adına kayıtlı şirketleri olduğu belirtiliyor.