imsakiye

FETÖ’nün Londra’daki oyunu: Dışarıdan bakıldığında sıradan bir konut gibi görünüyor

İngiltere’ye kaçan FETÖ yöneticileri ve mensuplarının Londra’da aynı adreslere kayıtlı yüzlerce şirket kurduğu tespit edildi.

FETÖ’nün Londra’daki oyunu: Dışarıdan bakıldığında sıradan bir konut gibi görünüyor

’nin başkenti , firarilerinin kurduğu paravan şirketlerin adresi oldu.

Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, aralarında üst düzey FETÖ yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda firari İngiltere’de kurulan şirketler yoluyla, oturum izni ve vatandaşlık hakkı almaya çalışıyor.

İngiltere’de 200 bin sterlin değerinde yatırım yaparak 45 günde oturum ya da 2 milyon sterlin değerinde yatırım yaparak 6 yılda vatandaşlık hakkı elde edilebiliyor.

Güvenlik kaynakları, FETÖ’nün bu olanağı fırsata çevirmeye çalıştığını belirtti. Edinilen bilgilere göre, Londra’da aynı adreslerde kayıtlı yüzlerce şirket bulunuyor.

FETÖ’nün Londra’daki oyunu: Dışarıdan bakıldığında sıradan bir konut gibi görünüyor - 1

DIŞARIDAN BAKILDIĞINDA SIRADAN BİR KONUT GİBİ GÖRÜNÜYOR

Dışarıdan bakıldığında sıradan bir konut gibi görünen iki evin bulunduğu adreste ’nün en tanınan isimlerinden olan Mustafa Yeşil, Ahmet Beyaz, Tarık Toros, Özcan Keleş, İsmail Sezgin gibi isimlerin şirketleri kayıtlı.

Yine ’da bir başka adreste de Mustafa Özcan ve İsmet Aksoy gibi örgütün tepe yöneticilerinin yanı sıra yine çok sayıda sözde mahrem imamın adına kayıtlı şirketleri olduğu belirtiliyor.

FETÖ’nün Londra’daki oyunu: Dışarıdan bakıldığında sıradan bir konut gibi görünüyor - 2

Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgilere göre, örgütün himmet adı altında topladığı paralar, tepe yöneticiler ve çocukları tarafından kurulan bu şirketlerde değerlendiriliyor.

Örgüt üyelerinin örgüte ait yatırımları gayrimenkul sektöründe ve düşük riskli finans piyasalarında değerlendirdiği biliniyor, ancak örgütün parasının miktarının büyüklüğü bilinmezliğini koruyor.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...