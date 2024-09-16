FETÖ'nün "mahrem ablası"na 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem ablası" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün "mahrem ablası"na 6 yıl 3 ay hapis

'da 'nün "mahrem ablası" 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.
 
 Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanık A.Y.S. ve avukatı hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın örgütün gizli haberleşme programlarını kullandığını, örgüt mensubu polislerin eşlerine "mahrem abla" sıfatıyla sohbet toplantıları organize ettiğini ve FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını belirtti.

Savcı, ayrıca sanığın örgütsel talimatlara göre hareket ettiğini, FETÖ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiğini ve örgütle iltisakı gerekçesiyle kapatılan eğitim kurumlarında çalıştığını ifade ederek, A.Y.S'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık, esasa ilişkin mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verd

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