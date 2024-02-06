FETÖ’nün mahrem hizmetler yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY’nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ’nün mahrem hizmetler yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı kararı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

İzmir'de FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

Haberi Görüntüle

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, /PDY’nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nı hedef alarak içerisinde yuvalanan, mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü.

Yapılanma ile iltisak ve irtibatı olduğu anlaşılan, kontörlü sabit hatlar kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağladıkları belirlenen 1’i mahrem imam, 1’i daha önce ihraç edilmiş, 11’i ilişiği kesilmiş askeri personel olmak üzere toplam 13 şüpheli belirlendi.

Haklarında kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik il genelinde eş zamanlı başlatıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...