FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon: 543 gözaltı

SON DAKİKA HABERİ: FETÖ'ye yönelik bu sabah 59 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Örgütün mali yapılanmasına yönelik soruşturmada 543 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon: 543 gözaltı

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FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda 543 şüpheli gözaltına alındı.

Örgütün, kamuda akademisyen, öğretmen, infaz koruma memuru, tıp doktoru ve benzeri şekilde görev yapan deşifre olmamış üyeleri ile mevcudiyetini devam ettirme çabasında olduğu bilgisi üzerine, operasyon için düğmeye basıldı.

FETÖ'nün mahrem yapılanmasını tekrar faaliyete geçirmeye yönelik organizasyon içinde yer aldığı tespit edilen 704 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

17 ŞÜPHELİ KAMU ÇALIŞANI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun verdiği bilgiye göre, operasyon kapsamında 692 adreste eş zamanlı arama yapıldı. 543 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 17'sinin kamuda görev yaptığı bildirildi.

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