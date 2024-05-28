FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 2 ilde operasyon düzenlendi. Şüphelilerin bazı öğrencileri örgütün evlerine yönlendirip yeniden yapılanma arayışında olduğu tespit edildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen, 'nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, 8 zanlının, FETÖ'nün soruşturmaları kapsamında adli işlem geçiren bazı kişilerin çocukları başta olmak üzere örgüte yeni eleman sağladıkları belirlendi.

YENİDEN YAPILANMA ARAYIŞI

Şüphelilerin, bazı öğrencileri üniversitede öğrenim gördükleri illerde örgütün evlerine yönlendirip yeniden yapılanma arayışında olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında FETÖ'nün güncel öğrenci evlerinde 2-3 kişilik grupların kaldığı, dikkati çekmemek için eve ait fatura aboneliklerinin ikamette kalan kişilerden birinin üzerine aldığı anlaşıldı.

Zanlıların gizliliğe üst düzey dikkat ettikleri, internet tabanlı programlardan görüştükleri, evlerde kesinlikle örgütsel doküman, kitap ve belge bulundurulmadığı belirlendi.

Polis ekipleri, İstanbul ve Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Haïdouti Orkestrası AB tuhunu müziğiyle Anadolu'ya taşıdı

Haïdouti Orkestrası AB tuhunu müziğiyle Anadolu'ya taşıdı

İstek parça cinayetine müebbet hapis talebi

İstek parça cinayetine müebbet hapis talebi

MGK toplantısı başladı: Masada terörle mücadele var

MGK toplantısı başladı: Masada terörle mücadele var

Yakınları haber alamıyordu, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Yakınları haber alamıyordu, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Serinlemek için baraja giren Bünyamin’den acı haber

Serinlemek için baraja giren Bünyamin’den acı haber

Özgür Özel'den sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine tepki: Öldürmek çözüm değil, kısırlaştırma kampanyası başlatılmalı

Özgür Özel'den sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine tepki: Öldürmek çözüm değil, kısırlaştırma kampanyası başlatılmalı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...