FETÖ’nün öğretmen imamı ile sınav sorularını önceden alan komiser yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ByLock kullanıcısı ve örgütün Konya Tuzlukçu ilçesindeki öğretmenlerinden sorumlu sözde imam olduğu belirlenen ihraç öğretmen M.Y., merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar’ da saklandığı adreste yakalandı. Aynı gün ekipler, Seyhan ilçesindeki Fevzipaşa Mahallesi’nde, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç komiser Ş.G.’yi otomobiliyle seyir halindeyken yakaladı.

Ş.G.’nin ByLock kullanıcısı olduğu, örgüt sohbetlerini düzenlediği, örgüt adına para topladığı ve komiserlik sınavı sorularını önceden alan kişilerden olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.