FETÖ'nün sözde mütevelli heyeti üyesi yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde finansal yapılanmasında yer aldığı belirlenen ve 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

'da 'nün sözde finans yapılanması mütevelli heyeti içerisinde yer alan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hükmü bulunan O.A.'nın peşine düşen polis ekipleri düzenledi.

Ekipler düzenledikleri operasyonda şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

