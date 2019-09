Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Türkiye imamı" M.Y. ile ByLock'tan aranması bulunan eşi G.Y, örgüt üyeleriyle irtibat kuran kızı B.Y. ve kendilerine yardımcı olan kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığınca, FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında, 27 Ağustos'ta Kartal'da "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan örgütün sözde Türkiye imamı M.Y. ile ByLock'tan aranması bulunan eşi G.Y. örgüt üyeleriyle irtibat kuran kızı B.Y. ve kendilerini yardımcı olan kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.