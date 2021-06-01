FETÖ’nün sözde Ümraniye sorumlusu tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli Hüseyin G., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Hüseyin G'nin, örgütün hücre yapılanması olan "gaybubet evinde" saklandığı tespit edilmişti.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Mayıs'ta söz konusu adrese düzenledikleri operasyonda, üzerinde Mustafa Hulisi E. adına düzenlenmiş sahte kimlik bulunan Hüseyin G'yi yakalamıştı.



Şüphelinin ByLock kullanıcısı olduğu, tepe yönetimle irtibat ve iltisaklı kurumda SGK kaydı bulunduğu, FETÖ'nün İstanbul il yapılanmasında Ümraniye Yeşilvadi Büyük Bölge Sorumlusu olduğu belirlenmişti.

