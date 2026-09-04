FETÖ'nün suikast timindeki Burkay Karatepe'ye maddi yardımda bulunanlara operasyon
04.09.2026 10:03
Burkay Karatepe geçen ay tutuklanmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan firari FETÖ'cü Burkay Karatepe'ye firari olduğu dönemde maddi destek sağladıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer aldığı belirtilen FETÖ hükümlüsü ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe 'nin Afyonkarahisar'da yakalanmasının ardından soruşturma genişletildi.
Karatepe'nin tutuklanmasının ardından ablası Ayşe Alanur Karatepe de FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Karatepe kardeşlerin tutuklanmasının ardından soruşturma genişletildi.
Karatepe'nin yakalandığını öğrenmesinin ardından Muğla'ya geldiği belirlenen Ayşe Alanur Karatepe düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.
MADDİ YARDIMDA BULUNANLARA OPERASYON
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Karatepe ile bağlantılı oldukları ve firari bulunduğu dönemde kendisine maddi yardımda bulundukları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda İstanbul'da 5, Eskişehir'de 5 şüpheli olmak üzere toplam 10 zanlı belirlendi. Ekiplerin iki ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek Muğla'ya getirileceği öğrenildi.
GEÇEN AY TUTUKLANMIŞLARDI
FETÖ'nün suikast timindeki Burkay Karatepe, 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yakalanmış, 5 Ağustos'ta Muğla'da tutuklanmıştı.