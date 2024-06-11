FETÖ'nün TSK yapılanmasına eleman temin eden 5 şüpheli yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürütüldü. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanması içerisinde 'bölge talebe mesulü, üniversite mezun mesulü ve ev abisi' olarak faaliyet yürüten, askerlerden sorumlu olup örgütün sözde TSK yapılanmasına eleman temin eden kişilere yönelik bu sabah harekete geçildi. Yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 3 şüphelinin arandığı belirtildi.