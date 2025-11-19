FETÖ'nün ürün alımı oyunu, Maydonoz Döner iddianamesinde

Firmanın Ankara'daki şubelerinde örgüt mensuplarını istihdam etmek için yüklü miktarda himmet toplandığı belirtilen iddianamede, söz konusu şubelerin resmi sahibinin ya da ortağının hakkında örgüt üyeliğine dair suç kaydı bulunmadığı ancak bu kişilerin yakınlarının örgüt üyeliğinden suç kaydı olduğu ve şubelere gayriresmi olarak ortak oldukları belirtildi.

MASAK RAPOR HAZIRLADI

İddianamede yer verilen MASAK raporuna göre, FETÖ'den işlem görmüş çok sayıda kişi tarafından şirkete para transferi gerçekleştirildiği, şirketlere ortak olan şüphelilerin hesap hareketlerinin olağandışı olduğu ve söz konusu kişilerin gelir seviyeleriyle banka hareketlerinin uyumsuz olduğu tespitine yer verildi.

"ŞÜPHELİLER ÖRGÜTE FON SAĞLADI"

Şüpheliler Ahmet Mutlu Köylü, Bahadır Tatlıbaş, Cevat Dalli, Ebubekir Torun, Emrah Ak, Huzur Özer, Mustafa Sayın, Mustafa Yavuz Özmen ve Tahsin Özbay'ın silahlı terör örgütüne üye olma suçundan soruşturma geçirdikleri ve yargılandıkları belirtilen iddianamede, şüphelilerin örgüt üyeliğinden mahkum olduktan sonra tekrar örgütle bağ kurup süreklilik gerektiren faaliyetlere katılması halinde yeniden üyelik suçu oluşacağı ve bu gerekçelerle şüpheliler hakkında daha önce iddianame düzenlenmesi ile hukuki kesinti oluştuğu, iddianame tarihinden sonraki eylemlerinin yeni bir suça vücut verdiği aktarıldı.

"SIGNAL İSİMLİ UYGULAMAYI KULLANDILAR"

İddianamede şüphelilerin, Türkiye genelinde çeşitli illerde, Almanya ve Gürcistan'da bayilikleri bulunan Maydonoz Döner adlı markanın, bilinirliğini bayilik sistemi ile arttırdığı, SIGNAL isimli uygulama üzerinden örgütsel yazışmalar yaptıkları, yurt içi ve yurt dışında illegal ya da yasal yollardan temin edilen fonun örgüt üyelerine iletilmesinde rol aldıkları kaydedildi.

25'ER YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Şüphelilerin, terör örgütünün hedefleri doğrultusunda örgüte fon sağladığı aktarılan iddianamede, dokuz şüpheli hakkında silahlı terör örgütüne üye olma ve teörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarından 25'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.