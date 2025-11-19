FETÖ'nün ürün alımı oyunu, Maydonoz Döner iddianamesinde
19.11.2025 11:30
AA
Maydonoz Döner soruşturmasında dokuz şüphelinin 25'er yıl hapsi istendi. İddianamede "ürün alımı" adı altında, örgüte kar payı gönderildiği tespitine yer verildi.
Maydonoz Döner isimli döner zincirine yönelik Ankara'da sürdürülen soruşturma tamamlandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen şirketle ilgili olarak iddianame hazırladı.
Soruşturmada, dokuz şüpheli hakkında silahlı terör örgütüne üye olma ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçlamalarıyla 25'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
FETÖ'NÜN YENİ FİNANSMAN ARAYIŞI
Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün, ülke içerisinde güncel yapılanma faaliyetlerini canlandırmaya çalıştığı, uzun yıllar boyunca sürdürdüğü gizlilik stratejisini uygulamaya devam ettiği ve bu kapsamda yeni örgütsel faaliyetlere başladığı anlatıldı.
FETÖ örgüt mensuplarının finansmanı için yeni yöntemler aradığı belirtilen iddianamede, Somca Gıda AŞ.'ye bağlı Maydonoz Döner isimli işletmenin, Türkiye genelindeki şubeleri vasıtasıyla örgütün güncel yapılanması faaliyetleri kapsamında örgüte finansman sağladığı, aynı zamanda örgüt üyelerine iş imkanı oluşturarak maddi destek verdiği tespitine yer verildi.
“KAR PAYINI ÜRÜN ALIMI DİYE GÖSTERDİLER”
Şüphelilerin, Ankara'nın çeşitli ilçelerinde Maydonoz Döner şubelerine resmi ve gayriresmi ortak oldukları belirtilen iddianamede, restoran zincirine ilişkin yürütülen araştırmalar sonucunda, yurt dışında bulunan bazı firari FETÖ mensuplarının örgütle bağlantılı kişiler üzerinden Türkiye'deki bazı şubelere gayriresmi ortak oldukları aktarıldı.
İddianamede, söz konusu şüphelilerin, aylık düzenli kar payı gönderildiği, yurt dışından şubelere para aktarıldığı ve bu paraların ürün alımı adı altında düzenlenen faturalarla örgüt mensuplarına iletildiği kaydedildi.
Maydonoz Döner soruşturmalarının İstanbul'daki ayağında yargılama dün başlamıştı. Davada 70 sanık silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.
Firmanın Ankara'daki şubelerinde örgüt mensuplarını istihdam etmek için yüklü miktarda himmet toplandığı belirtilen iddianamede, söz konusu şubelerin resmi sahibinin ya da ortağının hakkında örgüt üyeliğine dair suç kaydı bulunmadığı ancak bu kişilerin yakınlarının örgüt üyeliğinden suç kaydı olduğu ve şubelere gayriresmi olarak ortak oldukları belirtildi.
MASAK RAPOR HAZIRLADI
İddianamede yer verilen MASAK raporuna göre, FETÖ'den işlem görmüş çok sayıda kişi tarafından şirkete para transferi gerçekleştirildiği, şirketlere ortak olan şüphelilerin hesap hareketlerinin olağandışı olduğu ve söz konusu kişilerin gelir seviyeleriyle banka hareketlerinin uyumsuz olduğu tespitine yer verildi.
"ŞÜPHELİLER ÖRGÜTE FON SAĞLADI"
Şüpheliler Ahmet Mutlu Köylü, Bahadır Tatlıbaş, Cevat Dalli, Ebubekir Torun, Emrah Ak, Huzur Özer, Mustafa Sayın, Mustafa Yavuz Özmen ve Tahsin Özbay'ın silahlı terör örgütüne üye olma suçundan soruşturma geçirdikleri ve yargılandıkları belirtilen iddianamede, şüphelilerin örgüt üyeliğinden mahkum olduktan sonra tekrar örgütle bağ kurup süreklilik gerektiren faaliyetlere katılması halinde yeniden üyelik suçu oluşacağı ve bu gerekçelerle şüpheliler hakkında daha önce iddianame düzenlenmesi ile hukuki kesinti oluştuğu, iddianame tarihinden sonraki eylemlerinin yeni bir suça vücut verdiği aktarıldı.
"SIGNAL İSİMLİ UYGULAMAYI KULLANDILAR"
İddianamede şüphelilerin, Türkiye genelinde çeşitli illerde, Almanya ve Gürcistan'da bayilikleri bulunan Maydonoz Döner adlı markanın, bilinirliğini bayilik sistemi ile arttırdığı, SIGNAL isimli uygulama üzerinden örgütsel yazışmalar yaptıkları, yurt içi ve yurt dışında illegal ya da yasal yollardan temin edilen fonun örgüt üyelerine iletilmesinde rol aldıkları kaydedildi.
25'ER YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
Şüphelilerin, terör örgütünün hedefleri doğrultusunda örgüte fon sağladığı aktarılan iddianamede, dokuz şüpheli hakkında silahlı terör örgütüne üye olma ve teörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarından 25'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.