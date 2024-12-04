FETÖ'nün Varlık Fonu'na devredilen malikanesine Türk bayrakları çekildi

FETÖ terör örgütüne finansal destek sağlayan Koza İpek Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek yurt dışına kaçmıştı. Koza-İpek Holding ve 12 şirket ile gayrimenkuller Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) Türkiye Varlık Fonu'na devredilmişti.



14 bin 182 metrekare açık, 7 bin 379 metrekare kapalı alana sahip 4 katlı Varlık Fonu'na geçen Lüks malikanenin girişine büyük boyutlarda iki Türk bayrağı asıldı.



Malikanenin FETÖ'nün maddi kaynaklarını durdurmak ve holdinge ait mal varlıklarının değerlendirilmesi amacıyla kiralama ilanına verileceği öğrenildi.