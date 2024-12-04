FETÖ'nün Varlık Fonu'na devredilen malikanesine Türk bayrakları çekildi
Terör örgütü FETÖ'ye karşı yürütülen operasyonlar kamsamında FETÖ'nün finansörü Akın İpek'e ait Koza-İpek Holding'in de aralarında bulunduğu 12 şirket ile Ankara'da yer alan lüks malikane Varlık Fonu'na devredildi. Malikanenin girişine iki Türk bayrağı çekildi.
FETÖ terör örgütüne finansal destek sağlayan Koza İpek Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek yurt dışına kaçmıştı. Koza-İpek Holding ve 12 şirket ile gayrimenkuller Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) Türkiye Varlık Fonu'na devredilmişti.
14 bin 182 metrekare açık, 7 bin 379 metrekare kapalı alana sahip 4 katlı Varlık Fonu'na geçen Lüks malikanenin girişine büyük boyutlarda iki Türk bayrağı asıldı.
Malikanenin FETÖ'nün maddi kaynaklarını durdurmak ve holdinge ait mal varlıklarının değerlendirilmesi amacıyla kiralama ilanına verileceği öğrenildi.
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