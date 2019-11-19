FETÖ'nün yeni para trafiği çözüldü (19 ilde 79 gözaltı kararı)

Ankara polisi, FETÖ'nün finans yapılanmasına büyük bir darbe vurdu. Mali boyutu 20 milyon doları bulan operasyonda, 79 gözaltı kararı var.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yurtdışında bulunan örgüt üyelerinin yeraltı bankacılığı olarak bilinen "Hawala" sistemini kullanarak Türkiye'ye 20 milyon dolara yakın döviz sokulduğu tespiti üzerine harekete geçti.



79 kişi hakkında çıkarılan gözaltı ve arama kararı doğrultusunda, 19 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Baskınlarda yüklü miktarda dövize el konulurken çok sayıda şüpheli de gözaltına alındı.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.