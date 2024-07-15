FETÖ'ye 27 ilde operasyon: 74 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ terör örgütüne yönelik 27 ilde 4 gündür devam eden "Kıskaç-22" operasyonları çerçevesinde 74 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

FETÖ'ye 27 ilde operasyon: 74 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 ilde 4 gündür süren "Kıskaç-22" operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “27 ilde ’ye yönelik son 4 gündür devam eden ‘Kıskaç-22’ operasyonlarında 74 şüpheli yakalandı." dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Ankara, Antalya, Ardahan, Aksaray, Bartın, Bursa, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Isparta, İzmir, Karaman, Kocaeli, Konya, Kütahya, Kırşehir, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Tokat’ta FETÖ’ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı.

"Örgütün sözde ‘Adliye Mahrem’ yapılanması, ‘Askeri Mahrem Yapılanması’, ‘Emniyet Mahrem Yapılanması’ ve ‘Güncel Yapılanması’ içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı olan ‘ByLock’ kullanıcısı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz, Türk Lirası ve altın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.”

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