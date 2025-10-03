FETÖ'ye 30 şehirde operasyon: 64 şüpheli tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik son iki haftada yapılan operasyonlarda 64 şüpheli tutuklandı.

Operasyonları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıkları ile jandarma TEM daire başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca operasyonların düzenlendiğini belirtti.

64 TUTUKLAMA KARARI

Bu kapsamda, 30 ilde jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 91 şüpheliden 64'ünün tutuklandığını, üçü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı ve diğerlerinin işlemleri devam ettiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"- Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulundukları, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

- Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."