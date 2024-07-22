FETÖ'ye kıskaç operasyonu: 73 kişi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik 16 ilde düzenlenen Kıskaç-23 operasyonlarında 73 şüpheli yakalandı.

FETÖ'ye kıskaç operasyonu: 73 kişi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik son 4 günde 16 ilde düzenlenen Kıskaç-23 operasyonlarında 73 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Ankara, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Malatya, Rize, Samsun ve Sivas'ta FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-23" operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında son 4 günde 73 kişi yakalandı. Şüphelilerin, örgütün sözde emniyet mahrem yapılanması ve güncel yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları tespit edildi.

Şüphelilerin, münferit sınav soruşturmaları kapsamında sınav öncesinde soruların kendilerine verildiğine dair haklarında beyan bulduğu ve mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı olan "ByLock" kullanıcısı oldukları öğrenildi.

İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu belirlendi.

FETÖ'cülere göz açtırmayacaklarını belirten Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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