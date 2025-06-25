FETÖ'ye yeni operasyon: Beş gözaltı kararı

FETÖ'nün sınav usulsüzlüklerine yönelik yeni bir operasyon yapıldı. Ankara'da beş şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'ye yeni operasyon: Beş gözaltı kararı
Fotoğraf: Arşiv

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturması kapsamında bu sabah yeni bir operasyo başlatıldı.

Başsavcılık, terör örgütünün sınav usulsüzlüklerine ilişkin soruşturmada beş şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara merkezli iki şehirdeki operasyonda belirlenen adreslere baskın yapıldı.

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