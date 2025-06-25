FETÖ'ye yeni operasyon: Beş gözaltı kararı
FETÖ'nün sınav usulsüzlüklerine yönelik yeni bir operasyon yapıldı. Ankara'da beş şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Fotoğraf: Arşiv
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında bu sabah yeni bir operasyo başlatıldı.
Başsavcılık, terör örgütünün sınav usulsüzlüklerine ilişkin soruşturmada beş şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara merkezli iki şehirdeki operasyonda belirlenen adreslere baskın yapıldı.
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