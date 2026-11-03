FETÖ'ye yönelik iki ayrı soruşturmada 21 şüpheli yakalandı, firari 4 kişi aranıyor
03.11.2026 09:47
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı, 4 şüpheli aranıyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ve emniyet FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenledi. 21 şüpheli yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik iki farklı soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.
İlk soruşturmada, örgütün kamu mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı belirlenen 14 kişi, 10 ilde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.
İkinci soruşturmadaysa, FETÖ'ye finansal destek sağlayan ve güncel faaliyet yürüttüğü belirlenen isimler vardı.
MİT ve Emniyetin belirlenen adreslere yaptıkları baskınlarda gözaltı listesinde adı geçen 11 kişiden 7'si yakalandı.
4 şüphelininse firari olduğu ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.