FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-20" operasyonu: 21 şüpheli yakalandı

FETÖ'ye yönelik 29 ilde düzenlenen "Kıskaç-20" operasyonunun İstanbul ayağında 21 şüpheli yakalandı. 6'sı tutuklandı.

FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-20" operasyonu: 21 şüpheli yakalandı


İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı 'nın bugün duyurduğu "Kıskaç-20" operasyonu kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince /PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

21 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları HTS ve ankesör kayıtlarıyla tespit edilen şüphelilere yönelik 28 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 15 bin 500 avro, 610 dolar ve çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği aktarılan açıklamada, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, FETÖ'ye yönelik 29 ilde düzenlenen "Kıskaç-20" operasyonlarında 108 zanlının gözaltına alındığını duyurmuştu.

6'SI TUTUKLANDI

Örgüte üye oldukları HTS ve ankesör kayıtları ile tespit edilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 12 FETÖ üyesi, dosyası ikmalen olmak üzere sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

Bir şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 2 örgüt mensubunun ise adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildiği aktarıldı. Geri kalan 6 FETÖ/PDY şüphelisinin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

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