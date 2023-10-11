Feyza Altun kimdir? (Avukat Feyza Altun'ın biyografisi)

Feyza Altun 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.



Üniversite hayatını Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Altun, yüksek lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku konusunda yaptı.



Avukatlık mesleği dışında son yazar kimliği ile de tanınan Altun kendisini avukat, feminist, aktivist, filantrop ve yazar olarak tanımlamaktadır. 2015 yılında 7 aylık bebeğiyle duruşmaya giren Feyza Altun uzun süre adından söz ettirmişti.

