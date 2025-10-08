Feyza Altun portresi: "İsmim listede yok" derken Jandarma kapıyı çaldı
Ünlülere yönelik uyuşturucu şüphesiyle yapılan operasyonda Avukat Feyza Altun'un da ismi yer alıyor. Altun'un, telefonla görüşürken, "Benim ismim gözaltı listesinde yok." dediği sırada Jandarma'nın kapısını çaldığı ve ifadeye davet ettiği öğrenildi. Sosyal medya fenomenlerinin avukatlığını yapan Altun, Dilan Polat'la bir daha görüşürse "yüzüne tükürülmesini" istemişti.
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu şüphesiyle yapılan operasyonda Jandarma Alay Komutanlığı'na götürülenler arasında Avukat Altun'un da var. Altun, ifadesine başvurulmak amacıyla 8 Eylül 2025 tarihinde karakola götürüldü ardından uyuşturucu testine gönderildi.
HAKKINDA 9 AY HAPİS CEZASI KARARI VAR
Altun, sosyal medya fenomenlerinin avukatlığını yapıyor. Aktif sosyal medya kullanıcısı olan Altun, 2024 yılında bazı paylaşımlar nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Altun, 16 Mayıs 2025 tarihinde bu karar için, "Sonra ben de iddianameye konu tweeti attım. 5 ya da 10 dakika içerisinde sildim. Çünkü bu tweetin yanlış anlaşılabileceğini anladım. 2 gün sonra bu tweet gündem oldu. Bot hesaplarla gündem haline getirildi. Ben kimseyi galeyana getirmedim." açıklamasını yaptı.
POLAT ÇİFTİYLE GÖRÜŞMESİ ELEŞTİRİLDİ
Altun, haklarında karapara aklama ve vergi kaçırma gibi bir dizi suçlama bulunan Polat çiftiyle ilişkileri nedeniyle sık sık gündeme geldi. Altun, Dilan Polat'ı evinde ziyaret etmişti ve bu görüşmeye yönelik tepkilerin ardından "Bir daha görüşürsem yüzüme tükürün" demişti.
Altun, Polat çiftine yönelik ağır eleştirilerinin ardından evine gitmesi ve sosyal medyadan ortak canlı yayın yapmaları nedeniyle eleştirilmişti.
1987 yılında doğan Altun, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Altun, bu mesleğinin yanısıra kendisini "Feminist, Aktivist, Filantrop, Yazar" olarak da tanımlıyor.
SOSYAL MEDYA KİŞİLİKLERİNİN AVUKATLIĞINI YAPIYOR
Altun, ağırlıklı olarak sosyal medya fenomenlerinin davalarına bakıyor. Feyza Altun'un müvekkilleri arasında Onlyfans'da paylaşım yapan Merve Taşkın gibi isimler var.
Sosyal medyadan sık sık paylaşımlarda bulunan Altun'un hedef aldığı isimler arasında Polat çifti de vardı.
Yargılama aşamasında Polat çiftine, "Kollarındaki saatin hesabı ver, paraları nereden kazandığınız, fabrika mı kurdunuz?" gibi eleştiriler yönelten Altun, bir süre sonra Dilan Polat'la sosyal medya paylaşımı yaptı.
Bir dönem “Ölsem aynı masada oturmam” diyerek Dilan Polat'a eleştiriler yapan Altun, 2025 yılı Haziran ayında Dilan Polat'la nikah şahitliği de yaptı.
Arkadaşları Sevim Alan’ın düğününde nikah şahitliği yapan Altun ve Polat, aynı masada oturdu. Dilan Polat’ın “Bu ikili nikah şahidi olursa o evlilik bitmez bitemez” ve “Konuşacak çok şey var Allah’ım çok” notlarıyla paylaştığı fotoğraflar paylaştı.
"ADIMA HARAÇ İSTENİYOR"
Altun, bu görüşmenin gerekçesini, kendi adını kullanarak haraç isteyenler bulunduğunu ileri sürerek açıkladı. Altun, şöyle bir açıklama yaptı:
"Basın açıklamasıdır: Bugün Dilan Polat ile Sevim Alan tarafından bir araya getirildik. Sebebi ise Dilan ve eşinden, ailesinden ve bazı fenomenlerden adıma HARAÇ istenmesi. Fenomen dosyası öyle bir yere gitti ki herkesin konuştuğu doğrunun yanlışa karıştığı suç örgütlerinin bir yerleri taradığı bir şeye dönüştü. Ben hak arayışında bulunurken doğrulardan ayrılmam. Eğer benim adımı kullanarak birilerine çökmeye çalışırsanız bunu da ortaya çıkarırım."
Altun'un isminin kim tarafından kullanıldığı ve kimin onun adına haraç istediği bilinmiyor.
Altun, bu buluşma öncesinde, davaları sürerken Engin Polat'a, "Süper iş insanı, üstün ticari zekalı işi Engin Polat'a yöneltelim, kolundaki 6 milyon liralık saati göstereceğine üretim yaptığın fabrikaları göster." diye seslenmişti.
Avukat olan Feyza Altun'un, daha davalar sürerken, Polat çiftini böyle suçlayıcı ifadelerle neden eleştirdiği tam olarak bilinmiyor.
DİLAN POLAT'LA İLİŞKİLERİ ELEŞTİRİLDİ
Ancak Altun, Dilan Polat'a evine giderek sosyal medyadan canlı yayın yapınca, bu sözleri kendisine hatırlatıldı.
Altun, bu görüşmenin ardından bu kez 2025 yılı eylül ayında, Dilan Polat ile sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Altun, yine eleştirildi ve bu kez samimi şekilde geçen canlı yayından pişman olduğunu söyledi.
"Avukat Feyza Altun, bir dönem kara para aklama iddiasıyla gündeme gelen Dilan Polat’la bir araya gelerek canlı yayın açtı." haberleri üzerine yine açıklama yapan Altun, 20 Eylül'de Sözcü TV’ye konuştu. Altun şöyle dedi:
“Kimseden para almadım. Fikirlerim de değişmedi. Dilan Polat'ı iki kere canlı gördüm. İlk görüşmemizdeki sarılmamızda çok ağlıyordu. Ağlayan bir insanı itemezsiniz. Bu ikinci görüşmemdi. Çok kötü hissettiğini söyleyerek çağırdı. Gitmek istemedim ısrar etti. Evinin adresini bile bilmiyordum. 'Eğer videoya çekmeyeceksen sağlığını merak ettiğim için gelirim' dedim. ‘Sen nefret objesi olmuş bir insansın bu kadar cahil olmamalısın. Senin kocan vergi kaçırıyor, kara paradan yargılanıyorsunuz, bu memleket sana asla sempati duymayacak. Sizin paranız helal değil’ dedim."
"DİLAN POLAT BENCE HASTA"
"Dilan bence kötü bir kız değil. O hasta bence. Tedavi olması gerekiyor. Ona karşı iyi duygularımı suistimal etti. Benim üzerimden kendisini aklamaya çalışıyor. Bunu kabul etmiyorum. Beni bu duruma soktuğu için çok kızgınım. Çok fazla linç yiyor neden yediğini de anlamıyor. Telefon artık Dilan Polat'ın uzvu olmuş.
"BİR DAHA GÖRÜŞÜRSEM YÜZÜME TÜKÜRSÜNLER"
Yapmaması gerektiğini bilse de tutamıyor. Kamuoyunu meşgul ettiğim için kusuruma bakmasınlar. Bu görüşmenin bir üçüncüsü olursa yüzüme tükürsünler.”
