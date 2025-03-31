Fezleke nedir? Fezlekenin tanımı



Fezleke, herhangi bir konuda verilen kararın kısa bir özet haline getirilmesidir. Sözcük kökeni bakımından Arapçadan gelmiştir.



Fezlekeler genellikle halk tarafından, gazete, radyo ve televizyonlardan duyulmaktadır. Fezleke genel olarak hukuk ve hukuk ile doğrudan veya dolaylı olarak bağlı alanlarda kullanılan bir ifadedir. Bir kişi biri hakkında olan olayı veya konuyu fezleke olarak vermek isterse olayı kısaltıp özet olarak yazmalıdır. Herhangi bir mahkemede dava ya da karar ile ilgili metinlerin de özetine fezleke diyebiliriz.



Bir parlamentoya da fezleke verilebilir. Böyle bir olayda öncelikle ilgili fezleke gelir ve olay soruşturulur. Eğer gerekli bir ceza verme kararına varılırsa ceza verilecek milletvekilinin dokunulmazlığı kalkar ve ardından yargı önüne çıkartılır.



Fezlekeleri herkes çıkartamaz. Savcılık ve disiplin kurumları fezleke çıkarabilir. İçeriğinde net ve açık bilgiler olmalıdır. Suç unsuru, suçun işlendiği saat, deliller ve belgeler olmalıdır.